PRF pega 150 quilos de cocaína e 100 iPhones dentro de viatura falsa da Receita

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta quinta-feira, 28, por volta de 8 horas, um carregamento de 152 quilos de cocaína e 100 iPhones durante fiscalização na BR-277, em Guarapuava (PR). A droga e os aparelhos estavam na caçamba de uma viatura falsa da Receita Federal. Dois paraguaios foram presos.

Os policiais visualizaram a caminhonete Triton prata, com plotagem da Receita e inscrição do Ministério da Economia. A inconsistência chamou a atenção dos agentes, já que o órgão atualmente é vinculado ao Ministério da Fazenda.

Durante a entrevista, foi constatado que o motorista e o passageiro, paraguaios, usavam uniformes semelhantes aos utilizados pela Receita.