TCU aprova instauração de auditoria prioritária para investigar execução do fundo de ciência

O FNDCT é um fundo público de fomento à ciência e inovação no Brasil, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Parte de seus recursos é operada pela Finep, estatal responsável por financiar projetos de pesquisa e desenvolvimento em empresas e instituições, por meio de crédito ou apoio direto.

"As questões envolvidas - que alcançam a transparência fiscal, a gestão de riscos e os impactos nas contas públicas - transcendem o escopo originalmente definido para a auditoria. Por essa razão, entendo mais prudente e eficiente que essa frente de apuração seja conduzida de forma paralela", escreveu Dantas, que propôs inclusive que o Tribunal atue de forma célere e focalizada sobre a matéria.

Como revelou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, essa auditoria apontou que as transferências do FNDCT à Finep destinadas a operações de crédito vêm sendo contabilizadas de modo a mascarar o real impacto dos valores nas contas públicas. A Corte de Contas também vê nas operações um subsídio oculto, não registrado no Orçamento.

Recursos

De acordo com o TCU, desde 2021 o FNDCT não está mais sujeito a contingenciamentos orçamentários, o que ampliou significativamente a disponibilidade de recursos. A Corte alerta, porém, que a mudança também aumentou os riscos de alocação ineficiente, favorecimentos e execução de despesas sem planejamento ou transparência adequados.

O fundo tem sua previsão de recursos definida anualmente na Lei Orçamentária Anual (LOA) e integra o orçamento do MCTI. Em 2025, a peça destina R$ 14,67 bilhões ao fundo, dos quais 50% vão para operações de crédito por meio da Finep. O restante contempla ações não reembolsáveis, com foco em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por outro lado, entre 2015 e 2020, os contingenciamentos frequentes reduziram de forma drástica a capacidade de financiamento do FNDCT, provocando atrasos na publicação de editais e a paralisação de projetos.