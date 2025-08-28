Temperatura deve subir em SP; são esperadas chuvas mais intensas

A temperatura máxima vai registrar gradual elevação na cidade de São Paulo nos próximos dias. Até sábado, 30, a expectativa é de 23ºC. Na semana que vem, os termômetros devem chegar aos 28ºC. Com relação as chuvas, a previsão indica que sejam mais significativas nesta sexta-feira, 29.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o dia deve começar com muitas nuvens, e as primeiras instabilidades devem ser registradas no período da manhã e que se intensificam durante a tarde.

"A previsão é de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas, descargas atmosféricas e eventuais rajadas de vento durante as precipitações", afirma o CGE.