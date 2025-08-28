Vale está implementando processo de redução de emissões na navegação, diz diretor da empresa

A Vale está implementando uma série de processos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa pelos seus navios, que entregam a maior parte da produção da mineradora em portos da China. "Estamos testando combustíveis alternativos e desenvolvendo inovações como as velas rotativas", afirmou o diretor de Clima, Natureza e Investimento Cultural da Vale, Hugo Barreto.

Barreto participa nesta quinta-feira, 28, do evento Rio Climate Action Week, que acontece em diversos pontos do Rio de Janeiro.

A Vale vem se dedicando a um reposicionamento dentro de uma visão de uma jornada para uma economia de baixo carbono, disse o executivo, lembrando que a mineradora desenvolve produtos para contribuir com a redução de emissões na conversão do minério em aço, como os briquetes verdes. "Estamos oferecendo soluções para a siderurgia emitir menos."