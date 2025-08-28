Vivo inicia implantação do 5G nas linhas 1, 2 e 3 do Metrô de São Paulo

A Telefônica Brasil (dona da Vivo) iniciou a implantação da rede 5G nas linhas 1, 2 e 3 do Metrô de São Paulo. Com isso, os 33 quilômetros de trilhos das três linhas, incluindo os túneis, oferecerão internet de forma ininterrupta para os clientes da operadora. Ao todo, 2,7 milhões de pessoas utilizam essa rede de transporte por dia.

A previsão da companhia é que a conexão 5G nas três linhas esteja completa daqui

18 meses. A operadora já ativou o sinal nas estações Vila Mariana, Pedro II, Ana