Ao chamar setor privado, presidência da COP30 destaca 30 objetivos centrais

O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, fez nesta sexta-feira, 29, um chamado para a participação do setor privado e defendeu o papel potencial da Conferência como a "maior plataforma mundial de soluções climáticas transformadoras". A presidência divulgou ao público a sétima carta. Os comunicados são tradicionalmente apresentados antes do grande evento.

"O setor privado já acelerou a transição de maneiras significativas, mas agora precisa avançar ainda mais, aumentando seu engajamento para tornar essa transformação uma realidade exponencial", declarou ele.

O presidente reforçou ainda que a agenda de ação climática da COP30 tem 30 objetivos centrais, que vão desde triplicar a capacidade de energias renováveis e regenerar ecossistemas, até a premissa de construir cidades resilientes e acelerar o acesso a financiamento sustentável e inteligência artificial.