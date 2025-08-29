AtlasIntel: Pacheco e Nikolas lideram disputa pelo governo de MG; Lula e Zema têm rejeição

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.035 eleitores de Minas Gerais ente os dias 20 e 25 de agosto por meio do recrutamento digital aleatório, metodologia da empresa baseada na a aplicação de questionários pela internet. O nível de confiança é de 95%.

Pacheco ainda não tomou uma decisão, mas tem sido pressionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Eu tenho certeza que vamos ganhar o Estado de Minas Gerais com o Pacheco e ele sabe disso. É só ele se dispor a ser candidato. Se ele for, será o futuro governador de Minas", disse o petista em entrevista à Rádio Itatiaia nesta sexta-feira, 29.

Outra indefinição é no campo bolsonarista. Nikolas caminha para abrir mão da candidatura e apoiar Cleitinho. Por isso, a Atlas testou cenário com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD) no lugar de Pacheco e sem Nikolas.

Neste caso, Cleitinho lidera de forma isolada com 39,6%. Silveira aparece em segundo, com 13,6%, seguido de Kalil com 9,4%. Simões (8%), Aécio (6,7%) e Tadeuzinho (1,6%) completam a lista.

Uma parcela maior dos entrevistados, 13,3% responderam que votariam em outro candidato para além da lista apresentada pelo levantamento. Brancos e nulos somam 7,1% e indecisos são 0,8%.

Lula e Zema têm mesmo patamar de rejeição