Cidade de SP tem alta de homicídios e furtos em julho; roubos, latrocínios e estupros caem

A secretaria afirmou, em nota, que está atenta ao aumento de furtos na capital. Disse ainda que a cidade de São Paulo encerrou os primeiros sete meses do ano com a segunda menor taxa de homicídios dolosos em 25 anos.

"As variações desse indicador são acompanhadas de perto pela SSP por meio do programa SP Vida, que consolida dados estratégicos e subsidia políticas de enfrentamento a crimes violentos, como o reforço do policiamento em pontos de atenção", diz a pasta (mais abaixo).

Foram 46 vítimas de homicídio doloso em julho na cidade de São Paulo, ante 38 no mesmo mês do ano passado, conforme os registros de boletim de ocorrência.

Os casos seguem tendência de alta apresentada na capital paulista no primeiro semestre deste ano, quando houve aumento de 15,5% nos homicídios.

Entre os casos recentes, estão o do marceneiro Guilherme Dias Santos Ferreira, morto no começo de julho com um tiro disparado por um policial militar quando corria para pegar ônibus em Parelheiros, zona sul de São Paulo.

Dias após a morte de Guilherme, que tinha 26 anos, a Justiça de São Paulo reclassificou a ocorrência como homicídio doloso (se há intenção de matar).