Criado na COP21, Global Solar Council (GSC) vai comemorar uma década na COP30

Segundo a Absolar, ao longo da existência do GSC, a capacidade solar mundial cresceu mais de dez vezes, passando de cerca de 180 gigawatts (GW) em 2014 para mais de 2 mil GW em 2024, transformando a energia solar de uma solução de nicho em um pilar central da transição energética mundial.

No Brasil não foi diferente. Com 23 megawatts (MW) instalados em 2014, a energia solar atingiu 53,9 gigawatts (GW) no ano passado e este ano está perto dos 60 GW, impulsionada pela Geração Distribuída.

"Desde a sua fundação, em 2015, na COP21, em Paris, o GSC atuou em várias regiões para acelerar essa transformação, promovendo políticas, construindo parcerias e apoiando a expansão em todos os continentes. Na ocasião do evento, as entidades destacarão a liderança do Brasil na transição energética da América Latina e os avanços crescentes da energia solar no Cone Sul", informou a Absolar.

De acordo com a CEO do GSC, Sonia Dunlop, a próxima década definirá o futuro do planeta, e a energia solar estará na liderança desse caminho.

"Esta celebração não é apenas sobre olhar para o passado - é sobre mostrar ao mundo o que é possível quando colocamos a energia solar no centro de nossa visão climática. Em Belém, vamos celebrar, conectar e renovar nosso compromisso", afirmou.

Rodrigo Sauaia, presidente do Conselho do GSC e presidente executivo da Absolar, destacou que a energia solar tornou-se a fonte de eletricidade mais competitiva do mundo, e um grande gerador de empregos de qualidade e um pilar essencial da solução climática.