Fávaro: Brasil espera que México abra mercado para farinha de bovinos e suínos

Brasília, 28 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o Brasil espera que o México abra seu mercado para farinha de origem animal do Brasil, utilizada na alimentação animal. "O Brasil espera que, nos próximos dias, o México abra seu mercado para farinhas de bovinos e suínos do Brasil para que possamos fornecer estes produtos ao México", afirmou Fávaro nesta quinta-feira, 28, a jornalistas durante agendas da missão do governo brasileiro ao México, liderada pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin. Fávaro lembrou que o Brasil já permitiu a importação de abacate mexicano. "Estamos na iminência de abrir o mercado para pêssego, derivados de atum e aspargos do México", antecipou o ministro.O ministro destacou ainda que as exportações de produtos agropecuários para o México cresceram cerca de US$ 870 milhões desde o início de 2023. "Mas não viemos aqui somente com o objetivo de vender os produtos brasileiros, mas sim de ampliarmos as relações de intercâmbio tecnológico até mesmo para ajudar o México no combate à escassez (carestia) de alimentos", observou Favaro. Também em entrevista coletiva, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, citou avanços em rastreabilidade entre os países. "Avançamos também pedindo que a rastreabilidade não interrompa a corrente de comércio no agro", afirmou Alckmin, citando medidas de implementação adotadas pelo País.