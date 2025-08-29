FGVAgro: agroindústria tem em junho o pior desempenho para o mês desde 2019

São Paulo, 29 - O volume de produção agroindustrial diminuiu 5,3% em junho frente a junho de 2024, o pior resultado para o mês desde 2019, segundo o Centro de Estudos do Agronegócio (FGV Agro). A contração foi puxada tanto pelo segmento de Produtos Alimentícios e Bebidas (-3,5%) quanto pelo de Produtos Não-Alimentícios (-7,5%). "O estudo mostra que a perda do dinamismo da agroindústria ao longo dos primeiros seis meses de 2025 não foi um processo linear, mas uma reversão de desempenho; no primeiro trimestre, o crescimento acumulado do setor foi de 2,1%; já no segundo trimestre, a Agroindústria acumulou uma queda de -3,1%", disse o FGVAgro. "Com isso, no agregado dos primeiros seis meses do ano, o setor registrou uma contração de 0,7%."A avaliação é de que o desempenho "parece estar associado à desaceleração da economia brasileira devido, sobretudo, à política monetária mais restritiva (taxa de juros elevada e maior restrição do crédito)".