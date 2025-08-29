Gonet contraria PF e diz que não vê necessidade de policiais dentro da casa de Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou nesta sexta-feira, 29, ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não vê necessidade de colocar policiais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, onde ele está em prisão domiciliar. Equipes já estão de prontidão na entrada do condomínio.

"É inevitável que se haja de estabelecer um equilíbrio entre o status atual do Sr. Jair Bolsonaro e os interesses da Justiça Pública. Essa avaliação não induz a Procuradoria-Geral da República, neste momento, a propugnar por soluções mais gravosas do que a da custódia domiciliar", diz o ofício enviado ao STF.

O procurador-geral da República Paulo Gonet afirma que a situação exige "precauções contra iniciativas de fuga", mas na avaliação dele o monitoramento pode ser feito na área externa do imóvel. "Observo que não se aponta situação crítica de segurança no interior da casa", escreveu o PGR.