Homem negro é morto a tiros em supermercado de SP após tentar entrar com cachorro no local

Um jovem artista negro de 29 anos foi morto a tiros na manhã de terça-feira, 26, por um segurança dentro de um supermercado de Santo André, no ABC paulista. Conforme publicações feitas nas redes sociais, a suspeita é que Felipe Moraes de Oliveira, morador da periferia da cidade, tentava entrar no estabelecimento quando foi impedido por um segurança que fazia "bico" no local. Após discussão, ele foi alvejado. Procurado, o Mercado Loyola não foi localizado.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que o autor do crime foi identificado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Santo André e permanece preso em cumprimento a prisão temporária. "Ele não possui qualquer vínculo com nenhuma força de segurança. As investigações prosseguem para o esclarecimento dos fatos."

Além do perfil Justiça por Felipe, entidades sociais como o Movimento Negro Unificado São Paulo também se manifestaram em defesa do jovem. Um protesto por justiça está marcado para as 18 horas desta sexta-feira, 29, no Mercado Loyola. A concentração será na Praça dos Carijós, Vila Linda, em Santo André.