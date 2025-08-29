Justiça interna adolescente acusado de ameaçar psicóloga após entrevista a Felca

Após conceder entrevista sobre adultização de crianças, a psicóloga recebeu e-mail com insultos e ameaças de morte. No texto, o adolescente afirmou: "Você mexeu em um ninho de abelhas".

As autoridades policiais chegaram ao jovem após a extração de dados de IMEIs e IPs da rede mundial de computadores. "A medida de internação provisória mostra-se adequada e proporcional para resguardar o bom andamento das investigações e evitar o cometimento de novos atos infracionais", reforçou o juiz.

A internação provisória foi decretada pelo prazo máximo de 45 dias. O magistrado também determinou busca e apreensão na residência do adolescente para que sejam coletados objetos, documentos e outros elementos voltados à elucidação da investigação.

Ação conjunta das polícias de São Paulo e de Pernambuco prendeu na segunda-feira, dia 25, em Olinda, Cayo Lucas Rodrigues dos Santos. O homem, de 21 anos, é suspeito de ameaçar o youtuber Felca de morte, além de vender pornografia infantil na internet.

Ele foi localizado e preso na casa em que morava, junto com um rapaz identificado como Paulo Vinícius, que também foi detido. A reportagem busca a defesa de ambos.

No momento da abordagem, o computador da dupla estava aberto na tela de acesso à plataforma da Secretaria da Segurança Pública do Estado de Pernambuco.