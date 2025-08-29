Lula acusa Nikolas de defender crime organizado com vídeo do Pix; deputado ameaça processo

O Palácio do Planalto foi procurado para comentar a manifestação, mas não respondeu até a publicação deste texto.

Lula comentava sobre a megaoperação contra o crime organizado foi deflagrada nesta quinta-feira, 28, por diversos órgãos públicos em cooperação, contra a infiltração do crime organizado na economia formal. A ação foi a maior do tipo na história do País e mirou o setor de combustíveis e instituições financeiras sediadas na avenida Faria Lima, situada na capital paulista.

Só na região, principal centro financeiro do País, estão 42 alvos da operação, entre fintechs, corretoras e fundos de investimentos. A estimativa é que a organização criminosa, ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), tenha movimentado R$ 52 bilhões no período investigado, blindando os recursos por meio de 40 fundos de investimentos.

Em coletiva de imprensa sobre a ação, o secretário da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, também não citou nominalmente o deputado, mas afirmou que as informações falsas propagadas por ele, de que o governo passaria a "taxar" o Pix, beneficiaram a rede criminosa.

"As operações de hoje (quinta) mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado", disse.

Em janeiro deste ano, o deputado publicou um vídeo que em pouco tempo viralizou, em que propagava informações enganosas e distorcidas sobre normativa da Receita Federal que passou a valer naquele mês. A regra, publicada em setembro do ano passado, ampliava o monitoramento de transações financeiras, estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência e de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil.