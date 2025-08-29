Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro: 'tenho coisa melhor para fazer'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 29, que não pretende acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros réus do chamado "núcleo crucial" na ação sobre tentativa de golpe de Estado. "Tenho coisa melhor para fazer", disse em entrevista à Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte (MG).

O julgamento da ação penal do golpe pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) terá início na próxima terça-feira, 2, e tem sessões marcadas ao longo de duas semanas.

Lula disse que o que está em análise na Corte não é a "figura" de Bolsonaro. "É o comportamento desse cidadão, que foi presidente da República, em função das denúncias e delações feitas e das provas apuradas pela Polícia Federal. São os autos do processo que vão ser julgados. Se ele cometeu o crime, ele vai se punido. Se ele não cometeu, ele será absolvido e a vida continua", afirmou.