Metralhadora de guerra e prêmio em Porsche de R$ 1 mi: veja como PCC pretendia matar promotor

O promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), foi seguido e monitorado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) depois de fechar o cerco contra um aliado da facção em Campinas, no interior de São Paulo. Criminosos levantaram informações sobre a rotina do promotor e descobriram até a academia que ele frequenta. Segundo o Ministério Público, essa foi a primeira etapa de um plano para executar Amauri, desmantelado nesta sexta-feira, 29, com a prisão dos suspeitos.

O plano foi descoberto a partir de uma denúncia anônima ao Ministério Público de São Paulo. O informante ligou para o MP na tarde da última quarta-feira, 27, e descreveu em detalhes o que a facção estava planejando.

Segundo o relato, o carro que seria usado no crime, uma Hilux SW4 blindada, de cor branco pérola, estava sendo preparado em Goiás para o atentado, com a instalação de uma placa fria e a retirada do banco para acoplar uma metralhadora calibre .50, armamento de guerra.