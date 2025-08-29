Passagem de nova carga gigante pela Dutra é adiada

A passagem de uma nova carga especial gigante que teria início de trajeto pela Rodovia Presidente Dutra nesta quinta-feira, 28, foi adiada em razão de problemas mecânicos detectados no veículo. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira, 29, pela CCR RioSP.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o conjunto transportador com cerca de 800 toneladas deve ingressar na rodovia no trecho de Guarulhos, na Grande São Paulo, na próxima quinta-feira, dia 4.

Conforme a concessionária, assim que tiver permissão para a passagem, as equipes de Operações da RioSP, uma empresa Motiva, acompanharão o deslocamento do conjunto transportador que circulará até o trecho de concessão da concessionária em Seropédica, no Rio de Janeiro.