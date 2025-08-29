Polícia prende empresários envolvidos em plano de líder do PCC para matar promotor de Justiça

Em 30 de abril de 2014, a 1.ª Vara Federal de Limeira expediu contra Mijão o mandado de prisão em razão das investigações da Operação Gaiola, da Polícia Federal, iniciada em 2013 e deflagrada em 2 de abril de 2014, quando foram cumpridos mandados de prisão e de busca domiciliar em Limeira, Campinas, Piracicaba e São Paulo.

Durante essa operação, foram apreendidos 787 quilos de cocaína, 1.838 quilos de maconha, 28 veículos, R$ 637 mil e US$ 158 mil, além de terem sido presas 25 pessoas. O objetivo da operação era investigar dois grandes grupos criminosos que atuavam no tráfico internacional de drogas: um deles era chefiado por Rodrigo Felício, o Tiquinho, e o outro era liderado por Edgar Piran, o Velho.

De acordo com as investigações da PF, a ligação entre os dois grupos era feita por Maurício Donizete Berni, o Ti ou Mau Mau. Era nessa organização que Mijão atuava como "um dos importantes pilares do grupo".

Mijão foi investigado ainda na Operação Sharks e teve a prisão preventiva decretada em 23 de outubro de 2020 pela 1.ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. A Sharks apurou a lavagem de R$ 1 bilhão de recursos do PCC - ele acabaria absolvido na 1.ª instância. Na época, Mijão era responsável, ao lado de Valdeci Alves dos Santos, o Colorido, "por viabilizar a logística de transporte de drogas do Paraguai e Bolívia para o Brasil".

A droga era enviada principalmente para o Estado de São Paulo e para o Paraná. Segundo a polícia, "a partir de Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Ponta Porã (MS), ele (Mijão) organiza o recebimento e armazenamento das drogas provenientes da Bolívia e o posterior carregamento das drogas ao Brasil".

Mijão é apontado ainda como o responsável pelo pagamento dos "agentes logísticos do tráfico, buscando dinheiro em casas de câmbio e contabilizando os recursos pagos". Ele seria dono de um restaurante em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde transita como um empresário e mantém reuniões de negócio com outros narcotraficantes.