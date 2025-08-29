Presidência da COP30 apela para que empresários compareçam ao evento

Na carta, o presidente da COP30 reconhece os "desafios logísticos", mas destaca que é "justamente nesse momento que o setor privado pode assumir a liderança, demonstrando que liderança climática significa se envolver com o mundo real."

A mensagem da presidência faz um apelo para que o setor privado não recue nas transformações que têm sido promovidas ao longo dos anos.

"O setor privado já acelerou a transição de várias maneiras importantes, mas agora deve avançar, e não recuar, ampliando seu engajamento para tornar essa transformação uma realidade exponencial", diz o texto.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem ameaçado com tarifas países que investirem em energias renováveis e endossarem acordos climáticos. Com isso, Trump tenta induzir que outras nações ampliem o uso de combustíveis fósseis, principal vetor do aquecimento global.

Durante coletiva de imprensa sobre a última carta, Corrêa do Lago afirmou que apesar do comportamento de Trump, países ao redor do mundo têm apostado em fontes limpas.

"No resto do mundo, há uma tendência muito diferente, sobretudo na China, que é, provavelmente, o dínamo do avanço tecnológico e da nova maneira de produzir energia", disse.