Professora é investigada por agredir bebê de 1 ano e meio em escola particular no RS

A Polícia Civil do município de São Leopoldo, no Vale do Sinos, distante 35 km de Porto Alegre, investiga uma denúncia de agressão contra uma criança de 1 ano e 6 meses. A violência ocorreu no dia 20 de agosto em uma escola de educação infantil localizada no centro da cidade, mas foi divulgada nesta quinta-feira, 28.

É ao menos o segundo caso no Estado somente neste mês. Na semana passada, uma educadora de Caxias do Sul foi presa após agredir com uma pilha de livros uma criança de 4 anos.

A instituição de São Leopoldo é particular, mas possui convênio com a rede municipal e atende 96 crianças de zero a cinco anos de idade. No total, 12 profissionais trabalham na escola. Procurada, a diretora da instituição afirmou que a escola está colaborando com as investigações.