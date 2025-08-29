Sabesp anuncia redução do volume de água retirado do Sistema Cantareira

A Sabesp anunciou nesta sexta-feira, 29, a diminuição do volume de água retirado do Sistema Cantareira. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) reduziram o volume autorizado de 31 m3/s para 27 m3/s.

A redução do volume está em linha com medidas adotadas pelo governo de São Paulo para preservar os níveis dos reservatórios, segundo nota divulgada à imprensa.

A iniciativa ocorre em meio à diminuição do nível dos reservatórios do Sistema Cantareira, que atingiu volumes inferiores a 40% em agosto, associada às chuvas abaixo da média nos últimos meses. Neste momento, o Sistema - formado pelos reservatórios Jacareí, Jaguari, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro - registra 35,23% de volume útil.