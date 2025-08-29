Sudeste do Brasil deve ter temporais nesta sexta-feira, 29

Esta sexta-feira, 29, será marcada por temporais entre o Estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, enquanto o forte calor predomina sobre áreas do Centro Oeste do Brasil. Na capital paulista, a previsão é de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas, descargas atmosféricas e eventuais rajadas de vento durante as precipitações.

"No Sudeste, o avanço de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera deve favorecer o retorno das pancadas de chuva. A chuva ganha força e avança a partir do período da tarde sobre o estado mineiro e no sul fluminense, caindo em forma de pancadas. Há risco de chuva forte acompanhada por raios e rajadas de vento em boa parte do interior paulista, centro-sul e oeste mineiro", estima a Climatempo.

A empresa de meteorologia alerta ainda que entre a região Metropolitana de São Paulo, região de Campinas, Vale do Paraíba, litoral norte paulista, sul de Minas e Zona da Mata, além de áreas do centro e sul fluminense, o cenário é de alerta para temporais com raios, ventos e até mesmo queda de granizo.