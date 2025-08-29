Tarcísio faz discurso com referências bíblicas e fala em aceitar missão divina: 'Vitória virá'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez um discurso repleto de referências bíblicas nesta sexta-feira, 29, durante a inauguração de uma praça em São Bernardo do Campo (SP). O possível presidenciável falou em missão divina e alegou que "Deus deu para cada um (de nós) um dom. Deu para os vereadores um dom, para os secretários um dom. Se a gente não usar este dom, vamos estar pecando".

"A gente não sabe por que Deus nos coloca em determinada posição em determinado momento para cumprir determinada missão. E às vezes - isso acontece com todo mundo - a gente acha que não tá pronto, que não dá conta. Quem aqui já achou que não estava pronto? Que o fardo é muito pesado? Mas se Deus deu esse fardo, se Deus deu essa missão... É porque Deus vai dar condição de superar", disse o governador.

Apesar de dizer que não pensa em candidatura presidencial, Tarcísio tem se firmado como possível representante da direita na corrida ao Planalto em 2026, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível até 2030, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.