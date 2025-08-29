Tarcísio não seria nada sem Bolsonaro e fará o que o ex-presidente quiser, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 29, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "não é nada" sem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou, ainda, que Tarcísio fará, em 2026, "o que o Bolsonaro quiser".

"Temos que reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema-direita muito forte. Ele (Tarcísio) vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Sem o Bolsonaro ele não é nada", disse Lula, em entrevista à Itatiaia nesta sexta-feira, 29, em Minas Gerais.

Ao ser questionado sobre pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada na quinta-feira, 28, que apontou o governador de São Paulo numericamente à sua frente na simulação de segundo turno, o presidente disse ser "muito cedo para analisar pesquisa".