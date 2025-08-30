Adolescente é internado por ameaçar psicóloga após entrevista à Felca; entenda

Segundo o processo, o adolescente estaria envolvido ainda em exploração sexual de menores, promoção de estupro virtual, indução, instigação e auxílio à automutilação, "doxxing" (exposição de dados pessoais de vítimas com o intuito de intimidação e coerção) e apologia ao nazismo.

Após conceder entrevista sobre adultização de crianças, a psicóloga recebeu e-mail com insultos e ameaças de morte. No texto, o adolescente afirmou: "Você mexeu em um ninho de abelhas".

As autoridades policiais chegaram ao jovem após a extração de dados de IMEIs e IPs da rede mundial de computadores. "A medida de internação provisória mostra-se adequada e proporcional para resguardar o bom andamento das investigações e evitar o cometimento de novos atos infracionais", reforçou o juiz.

Homem de 21 anos é preso por suspeita de ameaça de morte a Felca e venda de pornografia infantil

Ação conjunta das polícias de São Paulo e de Pernambuco prendeu na segunda-feira, 25, em Olinda, Cayo Lucas Rodrigues dos Santos. O homem, de 21 anos, é suspeito de ameaçar o youtuber Felca de morte, além de vender pornografia infantil na internet.

Ele foi localizado e preso na casa em que morava, junto com um rapaz identificado como Paulo Vinícius, que também foi detido. A reportagem busca a defesa de ambos.