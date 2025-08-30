Como era a estação de trem desativada há três décadas que será usada para o The Town

Conforme a concessionária, a Estação Cidade Dutra funcionará como ponto estratégico para facilitar o acesso dos clientes ao festival sem interferir na operação regular da Linha 9-Esmeralda. A separação entre os dois serviços - expresso e regular - garante embarques mais ágeis e organizados, melhora a circulação no entorno e reduz o impacto para quem mora ou trabalha na região, diz a empresa.

O serviço regular da Linha 9-Esmeralda continuará normalmente pela Estação Autódromo, que operará 24 horas nos dias de festival, como alternativa contínua de transporte ao público.

Neste ano, o festival reúne grandes nomes da música internacional como Mariah Carey, Lauryn Hill, Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys, Katy Perry e Lionel Richie. Entre as atrações nacionais, estão artistas como Iza, Ludmilla, Joelma, Ivete Sangalo, Pitty, Criolo, Péricles e Gloria Groove.

Inauguração nos anos 1950

A Estação Cidade Dutra foi inaugurada em 1957, com a extensão sul do ramal de Jurubatuba, que o levou até a Estação Evangelista de Souza. A via que a atendia era eletrificada. A edificação é de madeira, com seu armazém conjugado à plataforma de embarque.

Depois, a estação foi desativada e serviu como moradia. Apesar da reconstrução do trecho Jurubatuba-Varginha pela CPTM a partir de 2007, a estação permaneceu de pé, e atualmente fica próxima à Estação Autódromo, da Linha 9-Esmeralda.