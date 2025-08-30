Filho de ex-presidente do TJSP morre em acidente durante salto de paraquedas

O advogado Marcelo Levy Garisio Sartori morreu nesta sexta-feira, 29, aos 46 anos, em decorrência de um acidente durante salto de paraquedas no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, em São Paulo.

Marcelo era filho do desembargador aposentado Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e sócio-administrador do escritório Levy Sartori Advogados Associados.

Nas redes sociais, ele se apresentava como "advogado, paraquedista, churrasqueiro, guitar player, bodybuilder, marido da Deinha e pai da Luiza".