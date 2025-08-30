No Rio, policial atira em motoboy após vítima se recusar a subir até residência para entrega

O policial desdenha da vítima: "O que é isso é o c...". O entregador passa a gritar pedindo ajuda de um outro homem. As imagens mostram o entregador sangrando e o policial exigindo que ele entregue a encomenda.

Depois disso, a imagem fica toda preta e só é possível ouvir Souza relatando para um terceiro que tomou um tiro porque "não subiu".

O Estadão não conseguiu contato com Ferrarini nem com a sua defesa. O espaço está aberto.

No mesmo post do Instagram, Souza declarou: "o cliente não aceitou que eu recusei ir a casa dele para entregar o pedido. E o ocorrido aconteceu...Infelizmente estamos acostumados a ver isso apenas em televisão... Até acontecer com nós mesmo... Que a justiça seja feita!!" [sic]

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso é investigado pela 32ª DP (Taquara) e que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. Souza foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge e seu estado de saúde é estável, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a arma do policial penal foi recolhida e será periciada. Testemunhas estão sendo ouvidas e "outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos". A corporação não informou se o policial chegou a ser detido.