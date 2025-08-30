PGR vai contra pedido de prisão de coronel do 8/1 acusado de usar mulher para driblar Moraes

Em duas entrevistas a canais do YouTube que são porta-vozes da direita e da extrema direita, Mariana recorreu a um "assessor" que estava fora do enquadramento da câmera para lembrar ocorridos no campo de batalha da Praça dos Três Poderes. Ela fez as participações de casa, por videoconferência.

Para Gonet, não foi possível constatar, "com grau suficiente de certeza", a identidade da pessoa a qual a mulher do coronel recorreu. O parecer é de sexta-feira, 29.

Procurada pela reportagem para informar o nome e as funções do assessor, Mariana Naime não respondeu.

Em nota, ela declarou que há uma tentativa de "calar uma voz feminina que ousou expor fatos incômodos". Também disse que tentam "imputar ao coronel Naime" responsabilidades por falas dela", o que significa "uma afronta ao princípio constitucional da intranscendência da pena - ninguém pode ser punido por atos de terceiros".

O coronel da reserva Jorge Naime responde por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e violação de deveres.

A denúncia da PGR diz que ele usou uma "estratégia deliberada de afastamento" da crise, o que reforça a "conivência implícita com as ações violentas que se aproximavam".