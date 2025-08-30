Quem era o advogado morto em acidente durante salto de paraquedas em Boituva

O advogado Marcelo Levy Garisio Sartori morreu nesta sexta-feira, 29, aos 46 anos, após acidente durante salto de paraquedas em Boituva, no interior de São Paulo.

Nas redes sociais, ele se apresentava como "advogado, paraquedista, churrasqueiro, guitar player, bodybuilder, marido da Deinha e pai da Luiza".

Marcelo era sócio-administrador do escritório Levy Sartori Advogados Associados e filho do desembargador aposentado Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo.