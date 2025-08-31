Às vésperas de julgamento de Bolsonaro, aliados se manifestam em condomínio

A concentração inicial se deu na região da Torre de TV e, em seguida, uma carreta foi em direção à casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, na região do Jardim Botânico.

"Nós viemos aqui hoje para dar uma força ao presidente Bolsonaro e espero que esse juiz tenha um pouco de senso, que o Bolsonaro não fez crime nenhum e ele julga o Bolsonaro livre no dia três. Nós estamos pedindo muito a Deus para que isso aconteça.", disse o comerciante Pedro Carlos Sérgio Alcântara.

No sábado, 30, Moraes ordenou novas medidas para reforçar a vigilância da área externa da residência de Bolsonaro. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto e é monitorado por tornozeleira eletrônica.

"Esperamos que ele esteja elegível, que esse processo não leve à condenação dele e que seja absolvido.", disse o aposentado Marcos, que não revelou o sobrenome.

Acusado de conspirar para permanecer no poder de forma autoritária após a derrota nas eleições de 2022 para Lula, Bolsonaro pode ser condenado a quase 40 anos de prisão.

Bolsonaro será julgado a partir desta terça