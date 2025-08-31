Foragidos de megaoperação contra o PCC e o crime organizado são incluídos em lista da Interpol

A Interpol incluiu na difusão vermelha os nomes de oito foragidos da megaoperação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) deflagrada na quinta-feira, 28. A Operação Carbono Oculto - a maior da história do Brasil contra a infiltração do crime organizado na economia formal - mira o setor de combustíveis e instituições financeiras da Avenida Faria Lima, em São Paulo.

A difusão vermelha é um banco de dados, com nome, foto, nacionalidade, descrição das características físicas e crimes aos quais o foragido responde na Justiça. O alerta serve para orientar as polícias dos 196 países membros da entidade sobre fugitivos procurados internacionalmente, mas não equivale a um mandado de prisão.

Os nomes dos oito foragidos foram encaminhados à Interpol pela Polícia Federal do Brasil. A relação de foragidos inclui Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como "Beto Louco", e Mohamad Hussein Mourad, o "Primo", que tinham papel de destaque no esquema criminoso, segundo as investigações.