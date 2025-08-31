Assine UOL
Governador do Mato Grosso é hospitalizado após acidente em canteiro de obras

Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), acena para plateia durante evento
Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), acena para plateia durante evento Imagem: Divulgação/Secom-MT

O governador do Mato Grasso, Mauro Mendes (União), sofreu um acidente neste domingo, 31, durante vistoria a uma obra. O político foi levado ao hospital e está sendo monitorado, segundo publicação no perfil oficial de Mendes nas redes sociais.

"Ele está bem, passa por exames e segue em observação no Hospital Estadual Santa Casa", informa a postagem.

Mendes sofreu um "pequeno acidente" enquanto vistoriava as obras no Parque Novo Mato Grosso, ainda de acordo com a publicação. O empreendimento está localizado próximo a Cuiabá, capital do Estado.

