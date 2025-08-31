PT critica investida dos EUA sob Trump contra Venezuela

O Partido dos Trabalhadores (PT) criticou a ações militares dos Estados Unidos contra a Venezuela, no Mar do Sul do Caribe. Neste sábado, 30, o governo de Donald Trump aumentou a pressão contra Nicolás Maduro e decidiu enviar mais um navio de guerra para a região, indicando o risco de uma possível intervenção na Venezuela. De acordo com o governo norte-americano, o objetivo é combater o narcotráfico no país latino-americano.

Em nota assinada pelo secretário nacional de Relações Internacionais do PT, senador Humberto Costa (PT-PE), o partido criticou o movimento do governo do Republicano contra a Venezuela e reafirmou o apoio aos princípios da política externa brasileira em defesa da soberania.

"Não aceitamos ameaças, nem tão pouco atos violentos contra a Venezuela. Nossa região quer permanecer um exemplo ao mundo de convivência pacífica e cooperação, baseada no diálogo respeitoso, conforme previsto no direito internacional e na Carta das Nações Unidas", afirmou a nota. "Não precisamos de intervenções autoritárias, alheias ao continente, para superarmos nossos desafios", acrescentou.