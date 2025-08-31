Tarso Marques sobre prisão com carro de luxo: não me atentei que estava sem placa

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, pronunciou-se publicamente neste domingo, 31, após ter sido preso com um carro de luxo na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo. A detenção ocorreu pela suspeita de receptação e adulteração da placa do veículo, uma Lamborghini. Ele foi solto após pagar fiança de R$ 22 mil.

Ao Estadão, afirmou que o carro é de um cliente, que desconhecia as pendências do veículo e que dirigia apenas até um posto de gasolina vizinho. Também alegou que somente tentou colocar o emplacamento do automóvel com a anuência dos policiais. "Não nego, o policial até me ajudou a colocar a placa", declarou.

Segundo ele, a Lamborghini era um dos cerca de 40 veículos que mantém como "showroom" em sua garagem. Dessa forma, defende que não teria como saber a situação de todos, que pertencem a clientes de serviços de customização. "Todos os nossos carros ficam em exposição. Saí e nem me atentei (que estava sem placa)", alegou.