Apoiador de Marçal mira STF e cobra reação da OAB: 'O que é um Judiciário independente?'

"Vivemos um tempo em que a sociedade já não aguenta mais falar em política da forma como ela vem sendo tratada", sustenta. "Ao lado da vida política, de ataques e contra-ataques, o que mais nos afeta, sem dúvida, é este Judiciário Supremo que a cada dia perde mais o rumo que sempre o norteou."

Um pouco antes do protesto do conselheiro, na mesma sessão, o presidente da OAB nacional, Beto Simonetti, pregou a necessidade de um 'movimento pela pacificação do País'. "Clamamos às instituições, às autoridades e aos líderes políticos que façam sua parte. Os extremos não podem ditar o rumo do debate público!"

'Não podemos mais falar'

Ao atacar o cerco do STF a manifestações enquadradas como desinformação e fake news, Marcelo Tostes invocou um ditado que a ministra Cármen Lúcia usou durante uma sessão no Supremo. "Cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu", ela disse, na ocasião. "Hoje esse ditado está prestes a ser proibido! Não podemos mais falar", protesta o advogado.

O conselheiro mandou um recado irônico para a cúpula de sua entidade. "Aí é que entra a necessidade de a OAB se manifestar, não por notas, mas adotando uma postura firme, representando não só os advogados, mas todo o povo, que hoje vive com medo e sem rumo'.

Falou de um tempo em que, segundo ele, 'a discrição era regra, a sobriedade era a marca' na Suprema Corte. "Hoje vivemos o oposto: um Judiciário protagonista, midiático, político, que muitas vezes parece querer, a qualquer custo, a chave do nosso país."