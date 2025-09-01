Banco do Brasil lança 10ª edição da Agenda 30 BB, com compromissos de longo prazo

As ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, também participam do evento.

Na primeira área, o banco aumentou o compromisso de desembolsos em eficiência estadual e municipal, de R$ 40 bilhões para R$ 100 bilhões. Também elevou o compromisso de aplicação em fundos de investimentos sustentáveis, de R$ 22 bilhões para R$ 30 bilhões.

Na linha de governança, o BB aumentou o compromisso com a presença de mulheres em cargos de liderança, de 30% para 50%. Da mesma forma, o compromisso com pessoas pretas, pardas, indígenas e de "outras etnias sub-representadas" em cargos de liderança cresceu de 30% para 50%.

Hoje, segundo Tarciana, o banco já tem 30% de pessoas negras e de outras etnias sub-representadas em cargos de liderança. As mulheres em cargos de liderança são 29%.

Em termos de impacto positivo na cadeia de valor, o BB firmou o compromisso de apoiar 1,4 milhão de empresas lideradas por mulheres. O BB ainda aumentou o compromisso de conservar ou reflorestar áreas, de 1 milhão para 2 milhões de hectares.

Compromissos que já constavam da agenda anterior, nas três áreas, foram mantidos.