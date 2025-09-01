Calor e tempo seco: Veja como será a primeira semana de setembro em SP

A primeira semana de setembro será marcada por sol, termômetros em elevação e tempo seco na cidade de São Paulo. Até quinta-feira, 4, a máxima deve atingir 28ºC, vindo a reduzir nos dias seguintes, que deverão registrar temperaturas mais amenas.

Nesta segunda-feira, 1º, o sol predomina ao longo do dia, e as temperaturas também sobem. "No fim da tarde, a entrada da brisa marítima favorece o ingresso de umidade e a queda da temperatura", acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A quantidade de nuvens aumenta, mas não há previsão de chuva significativa.

Na terça-feira, 2, a expectativa é de temperatura em gradual elevação ao longo do dia, em cenário semelhante ao do dia anterior.