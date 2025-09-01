Caso Tarso Marques: o que se sabe sobre prisão de ex-piloto de Fórmula 1 em carro de luxo em SP

Ao Estadão, ele afirmou que o carro é de um cliente, que desconhecia as pendências do veículo e que dirigia apenas até um posto de gasolina vizinho. Também alegou que somente tentou colocar o emplacamento do automóvel com a anuência dos policiais. "Não nego, o policial até me ajudou a colocar a placa", declarou.

Segundo ele, a Lamborghini era um dos cerca de 40 veículos que mantém como "showroom" em sua garagem. Dessa forma, defende que não teria como saber a situação de todos, que pertencem a clientes de serviços de customização. "Todos os nossos carros ficam em exposição. Saí e nem me atentei (que estava sem placa)", alegou.

Questionado sobre a ausência de identificação, Marques teria dito que "o carro era de exposição", portanto, estaria "sem as placas". As autoridades, então, consultaram as placas no sistema e encontraram bloqueios administrativos e um B.O. Tarso Marques foi questionado, mas afirmou à polícia que desconhecia as informações.

Vindo de uma família de pilotos - filho Paulo de Tarso e irmão do também piloto Thiago Marques -, Tarso Marques disputou a Fórmula 1 pela Minardi entre 1996 e 2001, sendo companheiro de equipe do espanhol Fernando Alonso no último ano. Ele também participou da Fórmula Indy e da Stock Car. O paranaense Tarso Marques foi ainda apresentador durante cinco anos do quadro Lata Velha, do Caldeirão do Huck, da TV Globo. Também costuma fazer participações na imprensa como comentarista de competições de automobilismo.

O que mais se sabe sobre o carro de luxo?

A PM afirmou que o veículo tinha queixa de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações. O automóvel estava em nome de uma empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira. O valor de um veículo desse modelo supera R$ 1 milhão.