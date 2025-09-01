Chance de La Niña na Primavera deste ano já supera 50%; veja os possíveis efeitos

A possibilidade de formação do fenômeno La Niña neste ano durante a primavera no Hemisfério Sul aumentou para 56%, de acordo com último relatório da Administração Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos (NOAA). A estação tem início em 22 de setembro no Brasil, mesmo dia em que termina o inverno.

O nível de incidência para o fenômeno climático subiu para o estágio conhecido como Watch (Alerta). "Segundo o documento, as temperaturas abaixo da média na superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial já apresentam características típicas do fenômeno climático", disse a Climatempo ao compartilhar a informação.

Conforme a empresa de meteorologia, no Brasil, os reflexos da La Niña são sentidos especialmente no inverno e na primavera, com mudanças na distribuição de chuvas e nas ondas de frio.