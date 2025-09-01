Ciro Nogueira: Bolsonaro é 'o único que não pode perder' nas eleições de 2026

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisa escolher alguém "capaz de ganhar" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para disputar as eleições de 2026 em seu lugar. Bolsonaro está inelegível e será julgado por tentativa de golpe de Estado nos próximos dias.

"O único que não pode perder a eleição do ano que vem é Jair Bolsonaro, por causa da situação dele. Ele tem que escolher alguém que possa ganhar", disse ao Valor Econômico, em entrevista publicada nesta segunda-feira, 1º.

Ele disse acreditar que Bolsonaro, que não pode "correr mais riscos", vai evitar que se criem divisões no campo da direita ao escolher um "sucessor". Entre os presidenciáveis, ele considera que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) é o que tem a maior chance de derrotar Lula nas urnas.