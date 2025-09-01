Como era o plano de fuga de Hytalo Santos e o marido: polícia detalha ações

No mesmo dia, Hytalo viajou de João Pessoa para Recife de carro e tomou um voo no aeroporto da capital pernambucana, com destino a São Paulo. A viagem aconteceu após a repercussão do vídeo divulgado por Felipe Bressanim Pereira, o Felca, acusando o influenciador de adultização de adolescentes e exploração sexual de menores.

Após o vídeo - que acumula quase 50 milhões de visualizações - a Justiça da Paraíba decretou a prisão preventiva da dupla. Eles são investigados desde o ano passado pelo Ministério Público da Paraíba e também pelo Ministério Público do Trabalho pelos crimes de exploração sexual infantil e tráfico de pessoas.

Em entrevista, o diretor de operações da Polícia Civil da Paraíba, Carlos Othan, diz que a mudança para São Paulo aconteceu quando estava em vias de ser expedido o mandado de prisão contra ambos.

"Todo esse contexto nos leva à conclusão de que, alugando uma casa num local que não era convencional, que eles não tinham pertences lá, a gente imagina que seja justamente uma base provisória para que fosse elaborada uma fuga", diz.

Defesa queria casal em Tremembé

No último dia 28, Hytalo Santos e Euro foram transferidos de São Paulo para um presídio de João Pessoa. Durante a audiência de custódia, a defesa do casal havia pedido a transferência de ambos para a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. A alegação foi de que eles têm parentes residindo em São Vicente, na Baixada Santista, e a penitenciária, conhecida como "presídio dos famosos", ofereceria maiores condições de segurança para um casal LGBTQIA+. O juiz, no entanto, negou o pedido.