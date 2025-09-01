Eduardo Paes tem 54,8% das intenções de voto para o governo do RJ, diz pesquisa

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), desponta como o favorito para a disputa ao governo do Estado nas eleições do ano que vem. Levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 1º de setembro, mostra Paes com 54,8% das intenções de voto no primeiro turno - com 30 pontos porcentuais a mais do que a soma dos demais nomes sondados.

Na sequência, aparecem o ex-deputado federal Washington Reis (MDB), com 10,6%; o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), com 7,8%; a vereadora do Rio Monica Benicio (PSOL), com 4,4%; e o médico Italo Marsili (sem partido), com 1%.

Em outro cenário, com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL) como candidato ao governo, Paes mantém a dianteira na pesquisa, mas com uma margem menor de vantagem. O atual prefeito aparece com 50,6% e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 30,5%.