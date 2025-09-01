Exército irá impedir manifestações próximas a quartéis durante julgamento de Bolsonaro

O Exército não irá permitir manifestações próximas de quartéis durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado que se iniciará no Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima quarta-feira, 2, e vai se estender até o dia 12.

A recomendação de vetar manifestações também é válida para atos que ocorram em 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil que será celebrado durante o julgamento do ex-presidente. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, apoiadores do ex-presidente acamparam nos arredores de quartéis pedindo por intervenção militar. Foi necessário um esforço do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal para tentar remover os manifestantes concentrados no Quartel General do Exército, em Brasília, antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).