Justiça recebe denúncia e põe tornozeleira em mãe 'laranja' de fiscal por propina de R$ 1 bi

A Justiça de São Paulo mandou pôr tornozeleira eletrônica na professora aposentada da rede pública de ensino Kimio Mizukami da Silva, de 73 anos, mãe do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Kimio teria sido "laranja" de um esquema de corrupção bilionário montado pelo filho na Fazenda estadual.

A ordem para monitoramento da idosa foi dada pela Justiça de São Paulo no âmbito da decisão de recebimento da denúncia do Ministério Público contra sete suspeitos de ligação com esquema de corrupção que teria movimentado R$ 1 bilhão em propinas na restituição de créditos de ICMS.

A denúncia é um desdobramento da Operação Ícaro, que prendeu o empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e o diretor estatutário da Fast Shop, Mário Otávio Gomes. Eles não foram denunciados nessa fase da investigação.