Moraes autoriza visita de Arthur Lira a Bolsonaro na véspera do julgamento da trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira, 1º, véspera do início do julgamento da trama golpista.

Foi a defesa de Bolsonaro quem pediu autorização do STF para a visita. O ex-presidente e o deputado não informaram o motivo do encontro.

Moraes avisou em sua decisão que o carro do ex-presidente da Câmara precisará ser revistado ao deixar o condomínio, como ocorre com todos os veículos.