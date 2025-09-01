Para entidade, normas do CNMP dificultam acesso a salários

"Como as remunerações de membros do poder público são informações públicas que estão disponíveis em transparência ativa, a coleta de nome, número de documento de identificação e outros dados para acessá-los não é necessária. Além disso, a finalidade apontada pelo CNMP para coletá-los é genérica", avalia a Transparência Brasil no relatório.

Os padrões e exigências para acessar informações sobre os vencimentos variam de acordo com o Ministério Público de cada Estado. No Rio, no Ceará, no Pará e no Sergipe, o usuário precisa fornecer acesso à sua conta gov.br, em que constam documentos de identificação, carteira de vacinação e dados do imposto de renda. É preciso ainda foto, nome, e-mail e celular.

No Rio, o MP obtém acesso ainda à "vinculação de empresas" da plataforma do governo e, assim, pode verificar relações empresariais e empregatícias de quem tenta consultar os salários dos promotores.

Os MPs de Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul suprimiram a identificação nominal de seus membros dos contracheques. Essa prática pode se tornar regra se a reivindicação de MPs estaduais - de que se retire das normas internas do CNMP a exigência de mostrar o nome dos servidores em consultas de contracheques - for implantada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.