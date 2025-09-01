Assine UOL
Cotidiano

Policial é preso por atirar em entregador do iFood no Rio de Janeiro

São Paulo

Um policial penal foi preso no domingo, 31, após atirar contra Valério de Souza Junior, um entregador do iFood. O caso ocorreu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A defesa do agente não foi localizada.

Em nota, o iFood disse que espera que o caso não fique impune e que vai disponibilizar suporte social e os serviços da Central de Apoio Jurídico e Psicológico. Também espera que o entregador se recupere rapidamente. Veja abaixo o posicionamento na íntegra.

Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o policial atirou após uma discussão. A motivação do crime teria sido a recusa da vítima em subir no prédio para fazer a entrega. Após ser atingido, o homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde.

A 32ª DP (Taquara) iniciou a investigação do caso e a arma do agente foi recolhida para perícia. "A partir da análise das evidências, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do agente, deferida pela Justiça", disse a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

No domingo, segundo a investigação, ao ver o cerco se fechar e após negociação com os agentes, o autor se apresentou na Cidade da Polícia, onde o mandado foi cumprido.

Veja o posicionamento do iFood:

"O iFood não tolera qualquer tipo de violência contra entregadores parceiros e lamenta muito o acontecido com o entregador Valério de Souza Junior.

A empresa conta com uma Política de Combate à Discriminação e à Violência para oferecer a todos um ambiente ético, seguro e livre de qualquer forma de violação de direitos. Quando as regras são descumpridas, são aplicadas sanções que podem ir desde advertências até o banimento da plataforma. O cliente envolvido teve a sua conta desativada.

O iFood esclarece também que a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio. Essa é a recomendação passada aos entregadores e aos consumidores. Em 2024, a empresa lançou no Rio de Janeiro a campanha Bora Descer, que tem o objetivo de incentivar os clientes a irem até a portaria de seus condomínios para receber os pedidos de delivery, como forma de respeito aos entregadores.

O iFood vai disponibilizar ao entregador Valério suporte social e os serviços da Central de Apoio Jurídico e Psicológico, oferecido em parceria com a organização de advogadas negras Black Sisters in Law, garantindo acesso à justiça e assistência emocional ao parceiro. A empresa está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário.

Esperamos que o caso não fique impune e que Valério Junior se recupere rapidamente."

