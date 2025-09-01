Policial é preso por atirar em entregador do iFood no Rio de Janeiro

A 32ª DP (Taquara) iniciou a investigação do caso e a arma do agente foi recolhida para perícia. "A partir da análise das evidências, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do agente, deferida pela Justiça", disse a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

No domingo, segundo a investigação, ao ver o cerco se fechar e após negociação com os agentes, o autor se apresentou na Cidade da Polícia, onde o mandado foi cumprido.

Veja o posicionamento do iFood:

"O iFood não tolera qualquer tipo de violência contra entregadores parceiros e lamenta muito o acontecido com o entregador Valério de Souza Junior.

A empresa conta com uma Política de Combate à Discriminação e à Violência para oferecer a todos um ambiente ético, seguro e livre de qualquer forma de violação de direitos. Quando as regras são descumpridas, são aplicadas sanções que podem ir desde advertências até o banimento da plataforma. O cliente envolvido teve a sua conta desativada.

O iFood esclarece também que a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio. Essa é a recomendação passada aos entregadores e aos consumidores. Em 2024, a empresa lançou no Rio de Janeiro a campanha Bora Descer, que tem o objetivo de incentivar os clientes a irem até a portaria de seus condomínios para receber os pedidos de delivery, como forma de respeito aos entregadores.