Presidente da Assembleia Legislativa de GO faz 'brincadeira' com tortura para anunciar concurso

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (União Brasil), anunciou o resultado da banca de um concurso público da Casa legislativa de uma forma inusitada.

Em seu perfil no Instagram, Peixoto publicou um vídeo em que simula estar sendo torturado por um algoz, que aparece com uma balaclava escondendo o rosto e mergulha a cabeça do deputado, de mãos atadas, em um tonel cheio de água.

"Você tem informação do concurso público?", pergunta o homem de camiseta branca para o deputado. "Já falei que não", diz antes de ter a cabeça mergulhada. Depois de repetir a ação, Peixoto fala: "Tá bom, eu quero informar a todos que a vencedora do certame concurso público Assembleia Legislativa 2025 (é a) Fundação Getúlio Vargas (FGV). Beijo no coração, conta com a gente."